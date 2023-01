Plannen voor Vijvers van Bellefroid in Wilsele bekend, observatietoren van 4 meter hoog wordt blikvanger

De zuidelijke vijver van de Vijvers van Bellefroid krijgt een make-over. "Met nieuwe wandelpaden en informatieborden gaan we de vijvers interessant maken voor bezoekers, zodat ze kunnen genieten en bijleren over de fauna en flora in de omgeving", legt schepen van Groenbeheer Lalynn Wadera (Vooruit) uit. "De kers op de taart is een groot faunafort van 4 meter hoog, dat bezoekers de kans moet geven om de natuur te bewonderen. De noordelijke vijver gaan we afsluiten voor publiek om de fauna en flora op die plek ongerept te laten."