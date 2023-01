Politie vertrekt uit Lützerath, ontruimingsactie van Duits "kolendorp" is afgelopen 

De Duitse politie is klaar met de ontruiming van het dorpje Lützerath, niet ver van de Belgische grens. Het dorp moet wijken voor de uitbreiding van een bruinkoolmijn, tot ongenoegen van klimaatactivisten die het dorp bezet hielden. Er zouden zich nog twee activisten in het dorp bevinden. Ze houden zich schuil in een zelfgegraven tunnel. Volgens de politie moet het energiebedrijf dat eigenaar is van de bruinkoolmijn hen daar weghalen. De politie zelf vertrekt uit het dorp.