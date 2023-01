Zorgnet-Icuro klaagt praktijk aan waarbij verpleegkundigen via uitzendarbeid en projectbureaus werken: "Businessmodel ontwricht de zorgsector"

De Vlaamse overheid besliste dat ze vanaf dit jaar de projectverpleegkundigen niet meer betaalt. "We willen dat de mensen door vaste teams verzorgd worden", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). "Dat kan ook interimarbeid zijn, maar projectfinanciering willen we niet." Een stap in de goede richting, vindt Cloet, maar niet voldoende. "We willen dat de praktijk verboden wordt."