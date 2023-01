Psychosociale steun na CO-intoxicatie in Hooglede: "Dit beroert heel veel mensen"

Het valt burgemeester Demeyere op hoeveel mensen geraakt zijn door wat er is gebeurd. "Dat was te merken op de nieuwjaarsreceptie zaterdagavond in Gits. Het is iets dat herkenbaar en dichtbij is. Misschien komen er nog meer initiatieven, maar ik wil niet te veel druk leggen op de nabestaanden. Eventueel komt er een rouwregister. Maandagvoormiddag bekijken we dat, dan weten we misschien al meer over de jongen die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt."