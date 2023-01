Seksueel misbruik verwerken met deepfaketherapie: slachtoffers gaan in gesprek met robotversie van dader

"Waarom heb je dit gedaan? Je wist dat mijn vriendin op sterven lag en ik kwetsbaar was, maar toch heb je me aangerand", het is de eerste vraag van het 36-jarige slachtoffer van seksueel misbruik Jill aan de dader, tijdens het experiment. Ze wordt erg emotioneel en huilt.



Het gesprek gebeurt in een Zoom-sessie. Het levensechte gezicht van de dader antwoordt: "Ja, als ik terugkijk, realiseer ik me dat ik misbruik heb gemaakt van de situatie en dat ik egoïstisch was. Het had niets met jou te maken, het was niet jouw schuld."