Twee gemaskerde personen veroorzaken explosie aan flat in Maasmechelen: link met drugsmilieu

Zondag rond 4.30 uur heeft er in een appartementsgebouw gelegen Op de Duif in Maasmechelen een zware ontploffing plaatsgevonden. "Twee gemaskerde personen hebben vermoedelijk zwaar vuurwerk vastgekleefd aan een plastic fles met brandversnellers, waarna zij dit in de inkomhal van het appartementsgebouw tot ontploffing hebben gebracht", vertelt parketwoordvoerder Pieter Strauven.