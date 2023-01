Minister Van Quickenborne wil druggebruik harder aanpakken met boetes tot 1.000 euro voor betrapte gebruikers

Vorig jaar werd een nieuwe aanpak op muziekfestivals gelanceerd: wie betrapt werd met drugs kreeg een boete tussen de 75 en 150 euro. Zo'n 6.000 betrapte festivalgangers kregen een boete opgelegd.

Van Quickenborne zegt nu, in de nasleep van de dood van het 11-jarige meisje Firdaous, dat hij dat systeem wil uitbreiden naar het volledige grondgebied. Mét veel hogere boetes, zelfs al gaat het om relatieve kleine hoeveelheden.

Hij doet dat vanuit de overtuiging dat druggebruikers mee het criminele drugsysteem in stand houden. "Iemand die 50 euro voor een gram cocaïne kan betalen, heeft ook geen moeite met zo'n boete." Daarom dat hij het bedrag tot 1.000 euro wil optrekken. "Voor cannabis, cocaïne en harddrugs."

En als mensen niet willen betalen, zullen we dat niet langer voor de rechtbank brengen. "We zullen doen zoals met de verkeersboetes: betaal je niet, dan innen we dat via de belastingen. Want ik ben gechoqueerd door mensen die zeggen: we doen gewoon verder, nadat ze betrapt zijn. We gaan ze doen betalen."