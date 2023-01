Minister Van Quickenborne over lot van Olivier Vandecasteele in Iraanse cel: "Het zal lukken om hem terug bij ons te krijgen, ik verzeker u dat"

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) maakt zich sterk dat het zal lukken om OIivier Vandecasteele terug naar ons land te halen. Vandecasteele is in Iran veroordeeld tot 40 jaar cel. De regering denkt aan een ruiloperatie met een Iraanse terrorist, maar daarover loopt nog een juridische procedure. "We gaan alle wettelijke middelen aanwenden om die man tot bij ons terug te krijgen en we zullen daarin lukken. Ik verzeker u dat", zegt de minister in "De zevende dag".