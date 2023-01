Vliegtuig stort vlak voor landing neer in Nepal, "al minstens 16 doden"

Het propellertoestel was even voordien vertrokken vanuit de hoofdstad Kathmandu voor een binnenlandse vlucht naar de stad Pokhara, in het centrum van Nepal. Er waren 68 passagiers en 4 crewleden aan boord, waarvan 10 met een internationale identiteit. Volgens het Nepalese leger zouden al zeker 16 lichamen zijn geborgen. "We verwachten nog meer doden. Het vliegtuig is in twee gebroken", klinkt het.

Het gaat om een toestel van Yeti Airlines, zo bevestigt de maatschappij aan de Kathmandu Post. Het vliegtuig stortte vanochtend neer op weg van de hoofdstad Kathmandu naar Pokhara. Beelden op sociale media tonen rookwolken op de vermoedelijke plaats van de crash. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de crash is.