Vredeshuis in Gent gekraakt uit protest tegen verkoopplannen

De krakers vinden het jammer dat het gebouw in de Sint-Margrietstraat in Gent verkocht wordt. Lotte is één van de actievoerders. "We protesteren tegen het privatiseringsbeleid van Stad Gent. Ze laten bewust panden met een historische waarde verkommeren om ze te verkopen. Denk maar aan het Caermersklooster. Dank zij de druk van actievoerders is het daar wel gelukt om het gebouw een tijdelijke sociale invulling te geven. Ook dit gebouw hier in de Sint-Margrietstraat kan dienen om mensen en organisaties te verbinden. Dat kan met workshops en lezingen bijvoorbeeld."

De actievoerders willen doorgaan met hun bezetting tot de vergadering van de gemeenteraad op 25 januari. "Daar zullen we dan ook actie voeren. We hopen dat de politie ons hier niet uitdrijft. We zijn radicaal maar vreedzaam. We vertrouwen op de redelijkheid van het stadsbestuur en we willen geen geweld of conflict", zegt Lotte nog.