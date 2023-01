Jelle (13) uit Tienen ontmoet man die hem heeft aangereden: "Ze zijn allebei slachtoffer, gesprek helpt om ongeval te verwerken"

"De man is op bezoek geweest in het ziekenhuis, we hebben een heel openhartig gesprek gehad", vertelt Joëlla. "Het is een heel vriendelijke man. En wij beseffen maar al te goed dat de man dat niet met opzet heeft gedaan, dat het gaat om een ongeval."

"Ze zijn beiden slachtoffer. Mijn zoon is fysiek en mentaal gekwetst, maar ook die man is gekwetst, hij moet dat ook meedragen. De babbel die ze hebben gehad, was dan ook nodig om het een plaats te geven. Een proces in de verwerking van het ongeval."