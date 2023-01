14 procent kleuters hebben extra taalondersteuning nodig, in steden als Antwerpen en Gent zelfs een pak meer: "Nadenken over ingreep in groeipakket"

86 procent van de kinderen in de derde kleuterklas is voldoende taalvaardig om te starten in de lagere school, maar 14 procent heeft extra ondersteuning nodig. Dat blijkt uit een steekproef van het onderwijsdepartement in zowat 400 kleuterscholen. In Antwerpen is de situatie het slechtst, 29 procent van de kinderen heeft er extra ondersteuning nodig. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil meer inzetten op ouderlijke betrokkenheid, en desnoods nadenken over ingrepen in het groeipakket of premies.