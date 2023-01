’t Festival in Tervuren zoekt festivalterrein: "Artiesten hebben we al, nu nog een locatie"

't Festival vindt plaats op 5, 6, 7 mei 2023 en de artiesten liggen nu al zo goed als vast. "We mikken op een dikke 10.000 bezoekers. Op vrijdag komt er een heel grote Belgische artiest. De namen maken we binnenkort bekend. Alleen wachten we nu nog op een locatie zodat we in onze promocampagne kunnen vermelden waar het festival gaat plaatsvinden. We hopen dat we deze week de knoop kunnen doorhakken. We willen vooral niet het scenario van vorig jaar herhalen waar we pas eind maart een locatie hadden."