Aalst vraagt opnieuw vergunning aan voor zorgsite aan Siesegem

Sinds 2003 is het gebied Siesegem in Aalst bestemd als bedrijventerrein. De stad wil er een grote zorgsite van maken met alleen maar bedrijven uit de zorg- en gezondheidssector. Maar de eerste vergunningsaanvraag werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom dient de stad nu een aangepaste aanvraag in bij de Provincie. "Het economisch belang en het creëren van lokale werkgelegenheid kunnen we niet genoeg benadrukken", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). "Aalst staat sterk in de brede zorgeconomische sector en heeft een uiterst goede ligging tussen Gent en Brussel. Mede hierdoor is de stad een belangrijke facilitator en moet het zijn innovatorrol uitspelen."

Maar oppositiepartij Groen vindt het onbegrijpelijk dat de stad 90 hectare open ruimte wil verharden. De partij roept het stadsbestuur op om in plaats daarvan nieuwe zorgbedrijven een plek te geven op bestaande bedrijventerreinen.