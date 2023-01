Aanhoudende wateroverlast Kaprijke: "Veel regen, slecht onderhouden waterlopen, en invoer van zeewater"

In Kaprijke staat de brandweer voor de vijfde dag op rij stand-by, nu opnieuw regen is voorspeld. Volgens de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, zal die niet kritiek zijn, al kunnen er hier en daar wel kleine overstromingen gebeuren.

In de gemeente Kaprijke staan onder meer de Beekstraat en de Wauterstraat al enkele dagen onder water na hevige regen. " We hebben veel wateroverlast gehad de laatste dagen", zegt Patrick Goossens van de brandweer. " Gisteren is er ook een woning onder water gelopen, vanmorgen om tien uur stond er opnieuw water in die woning. De regen is nu sinds donderdag bezig, nu er de komende uren opnieuw veel regen is voorspeld, houden we ons hart vast voor wat komen zal".