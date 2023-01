Assenede wil extra veiligheidsmaatregelen op expresweg na dodelijk ongeval met fietser

Het dodelijk ongeval gebeurde op het kruispunt van de expresweg en de Oosthoek in deelgemeente Oosteeklo. Een vrachtwagen reed er een jonge moeder op de fiets aan. De vrouw van 30 overleefde het ongeval niet.

Het gemeentebestuur van Assenede heeft ondertussen al met het Agentschap Wegen en Verkeer samen gezeten om te kijken hoe dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden. Zo vraagt Assenede dat de wegbeheerder snel de voorziene roodlichtcamera’s plaatst en dat de verkeerslichten beter op elkaar afgesteld worden. Assenede pleit ook voor een 'vierkant groen', waarbij fietsers en voetgangers uit verschillende richtingen terzelfder tijd mogen oversteken. En dat ze ook voldoende tijd krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even voor het rood licht staan.