Bedevaart "Dertienmaal" in Hakendover: "Dertien keer het traject tussen de kerk en kapel in Grimde afleggen"

"Of we dit jaar het succes van vorig jaar gaan evenaren, daar vrees ik voor", vertelt Johan Dewolfs van het processiecomité."Vorig jaar was een coronajaar en toen was iedereen in de ban van het wandelen. 400 wandelaars zullen we dit jaar niet halen, maar gelukkig valt het weer beter mee dan verwacht, dus we verwachten wel nog een goede opkomst."