Beiaard van Herentals keert na renovatie terug naar de Lakenhal

"Het klavier is volledig vernieuwd, de klokken kregen een opfrisbuurt en er zijn nieuwe klepels gegoten of ze zijn herwerkt", zegt schepen voor Cultuur Jan Michielsen (CD&V). Dat gebeurde bij klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten. "Vandaag gaat die firma met een hoogtewerker de klokken, de klepels en het klavier weer naar boven hijsen. Die kunnen niet via de trap naar boven."