"Geef mensen waardig onderdak": de smeekbede van chirurg en voormalig minister Réginald Moreels aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor 

"Ik heb zelf op het departement Ontwikelinsgsamenwerking gewerkt en heb daar veel taboes doorbroken en de corruptie op het departement weggewerkt. Als je in de politiek iets wil bereiken, moet je op deuren bonzen. In haar plaats zou ik zelf de straat op trekken. Ik zou overal op de deur gaan kloppen en zeggen: deze kerk, synagoge of wat dan ook moet open zodat we hier mensen kunnen opvangen."



Moreels verwijt De Moor een gebrek aan durf: "Je moet durven rebelleren en je moet de eerste minister daar in mee trekken. Ik weet niet of het slechte wil is, maar mevrouw De Moor is een specialiste en mensen in deze omstandigheden laten leven is niet aanvaardbaar."

Een antwoord op zijn brief kreeg Moreels nog niet: "Ik heb de brief zaterdag ook naar het kabinet van mevrouw De Moor gestuurd, maar daar waren ze allemaal naar de nieuwsjaarsreceptie van CD&V. Ik heb hen in mijn brief - met de nodige dosis droefheid en ironie - een aangename receptie gewenst."