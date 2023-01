"Close" van Lukas Dhont grijpt ook bij Critics Choice Awards naast prijs

"Everything everywhere all at once" was de grote winnaar van de Critics Choice Awards. De film won de prijs voor beste film, maar ook die voor beste origineel scenario, beste regie, beste montage en beste acteur in een bijrol (Ke Huy Quan). Hij won vorige week ook al de Golden Globe voor zijn vertolking in de film. De acteur was als kind al te zien naast Harrison Ford in "Indiana Jones and the Temple of Doom", in een regie van Steven Spielberg.