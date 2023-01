Wereld Economisch Forum in Davos start met recordaantal deelnemers, maar met pak minder bekende koppen en met protest

De voorbije jaren gooide COVID-19 meer dan eens roet in het eten van de organisatie. In januari 2020 vond er nog een volwaardig WEF plaats, maar het jaar nadien was van een fysieke bijeenkomst geen sprake. Vorig jaar werd de top dan weer uitgesteld tot mei, door de oprukkende omikronvariant van het virus.



Nu is het dus opnieuw verzamelen voor een WEF in de sneeuw, tot en met 20 januari. Het thema dit jaar is "Cooperation in a fragmented world" (Samenwerking in een gefragmenteerde wereld, red.).

Er worden een 2.700-tal deelnemers verwacht, een recordaantal. Bij de deelnemers een 50-tal staatshoofden en 1.500 bedrijfsleiders. Maar een pak bekende koppen ontbreken toch. Geen Amerikaanse president Joe Biden of zijn Braziliaanse collega Lula da Silva. Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft nog niet bevestigd. China stuurt enkel zijn vicepremier Liu He. De Russen blinken - weinig verrassend - uit in afwezigheid. En ook Elon Musk, 's werelds bekendste miljardair, komt niet naar Davos.