De (on)zin van een eigen defibrillator in huis te halen: "Optimaal zou zijn dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken"

Al zou Schwagten zijn patiënten niet aanraden om zelf een defibrillator in huis te halen. “Ik heb het nog nooit voorgeschreven, neen. Als we denken dat mensen een verhoogd risico hebben om plotseling te overlijden, zullen we dit soort toestellen in veel kleinere vorm implanteren. Een soort pacemaker, maar net iets groter.”

Hij hamert er bovendien op dat een defibrillator geen wondermiddel is. “Ook wanneer die levensbedreigende ritmestoornis hersteld is, is het nog niet zeker dat iemand opnieuw ademt.” Een hartmassage of beademing kan nadien het verschil maken, concludeert hij. “Het moet vooral een wake upcall zijn voor mensen om meer EHBO-cursussen te volgen en te leren reanimeren. Zo is de prognose van de patiënt nog veel beter.”