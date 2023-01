Russische man die beweert ex-lid van huurlingenleger Wagner te zijn, is gevlucht naar Noorwegen

In Noorwegen is een man opgepakt die beweert een ex-lid te zijn van het Russische huurlingenleger Wagner. Volgens zijn advocaat was de man actief in de oorlog met Oekraïne, maar vluchtte hij toen hij te horen kreeg dat zijn contract ongevraagd verlengd zou worden. Hij zou getuige zijn geweest van oorlogsmisdaden in Oekraïne en wil daarover praten, stelt de advocaat. Volgens de Britse openbare omroep BBC is het de eerste keer dat bekend raakt dat een Wagner-huurling vlucht naar het Westen.