Diest wil weten of inwoners fusie met Bekkevoort zien zitten of niet: "We hebben geen haast"

Volgens de burgemeester zijn er verschillende opties om zo'n bevraging te organiseren. "Je kan dat via een referendum doen. Je kan dat eventueel zelfs koppelen aan de verkiezingen in 2024 waarbij je de inwoners niet alleen oproept om te komen stemmen, maar ook oproept om hun mening te komen geven over een fusieverhaal. Dat zijn verschillende opties die op tafel liggen en we gaan die nu rustig bekijken."

Het stadsbestuur lijkt in ieder geval niet van plan om snel werk te maken van fusiegesprekken met Bekkevoort. "Er is geen enkele reden om ons te laten opjagen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 lijkt het mij echt niet opportuun om daar knopen in door te hakken. Het zal vooral voor het volgend bestuur zijn om daar keuzes in te maken", aldus nog burgemeester De Graef van Diest.