Donorkind (39) wint proces tegen arts die moeder bevruchtte met "verkeerd" zaad in Brugge

“Eindelijk staat zwart op wit dat hij in de fout ging”, reageert het donorkind opgelucht. De man is intussen 39 jaar. Zijn ouders trokken in 1982 naar de arts in AZ Sint-Jan in Brugge om zich kunstmatig te laten insemineren met zaad van de echtgenoot. "Ik ben in 1983 geboren. Mijn ouders dachten al die tijd dat ik biologisch van hen beiden was."