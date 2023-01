Dora De Haseleer uit Pepingen haalt brons met de Belgian Bullets op het WK bobslee

De Haseleer hoopt dat het team geselecteerd wordt voor de Wereldbeker in 2024 en de Olympische Spelen in 2026. Om de trainingen en de wedstrijden te kunnen bekostigen, zoeken ze nog geldschieters. "We willen mee draaien in het circuit van de Wereldbeker en trainen op bobsleebanen binnen en buiten Europa, en daar is een budget voor nodig. Vaak is het zo bij kleinere sporten dat je je eerst moet bewijzen en dat er dan pas geld komt."