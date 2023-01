Nieuwe gids groepeert 85 horecazaken uit Leuven en buurgemeenten

Bij de start van een nieuw jaar hoort in Leuven ook een nieuwe horecagids. Het is al de elfde keer dat de stad en de horeca deze gids voorstellen. Deze gids geeft een overzicht van 85 hotels, restaurants, cafés, koffiebars en frituren uit de Leuvense regio. Want er zijn ook enkele zaken uit buurgemeenten Oud-Heverlee en Holsbeek in opgenomen.

"De Leuvense horeca is en blijft een sterk merk", zegt schepen van toerisme Bert Cornillie (Vooruit). "Aan de recente druktecijfers merken we dat mensen als vanouds hun weg vinden naar de Leuvense horeca. Dat zagen we aan de enorm drukke eindejaarsperiode."

"Steeds meer toeristen ontdekken Leuven ook als topbestemming. Omwille van het prachtige erfgoed maar zeker ook door onze kwaliteitshoreca. Gastronomie en cultuur gaan hier hand in hand. En deze gids ademt zonder meer de bruisende sfeer van onze stad uit", besluit Bert Cornillie.

De gids is gedrukt op 30.000 exemplaren. Hij is beschikbaar bij de toeristische dienst van de stad Leuven, door de deelnemende zaken en op Leuvense koopzondagen.