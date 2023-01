Omstreden Duitse minister van Defensie stapt op: "Maandenlange media-aandacht voor mijn persoon staat Duitse leger in de weg" 

Vanochtend vroeg Lambrecht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dan ook om haar ontslag. "De maandenlange media-aandacht voor mijn persoon staat feitelijke berichtgeving en discussie over de soldaten, de Bundeswehr (het Duitse leger, red.) en veiligheidsbeleidsbeslissingen in het belang van de burgers van Duitsland in de weg", zo schrijft Lambrecht in een verklaring.

Scholz heeft haar ontslag intussen aanvaard. Wie Lambrecht zal opvolgen, is nog niet bekend. Haar ontslag komt wel op een gevoelig moment, uitgerekend nu de Duitse bondskanselier onder druk staat om gevechtstanks te leveren aan Oekraïne. Lambrecht was ook minister van Justitie onder Angela Merkel