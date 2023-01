Een IS-vlag, een pruik, resten van eten en explosieven: op het proces over de aanslagen kijken we mee in het appartement van de terroristen

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land, kreeg de jury vanmorgen een video en foto's te zien, die de federale politie maakte in het appartement van de terroristen in de Max Rossstraat 4 in Schaarbeek. Het is in dat appartement dat ze hun bommen maakten, die gebruikt werden tijdens de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro. De speurders vonden nog resten van explosieven, elektrische kabels en een grote hoeveelheid chemische producten. DNA-onderzoek op verschillende spullen die werden gevonden, plaatst beschuldigden die hun onschuld staande houden in een lastig parket. VRT NWS kon de hand leggen op stukken en foto's uit het dossier die vandaag ook aan de jury werden getoond.