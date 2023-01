Gemiddelde energiefactuur fors gedaald: elektriciteit 270 euro en gas zelfs 629 euro goedkoper op jaarbasis

De geschatte jaarfactuur voor wie in januari een contract voor elektriciteit sluit, is gedaald naar 1.741,08 euro. Dat is een besparing van 270 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in december. In vergelijking met afgelopen zomer is het verschil nog veel groter. Op jaarbasis betaal je nu ruim 1.500 euro minder dan je in september vorig jaar deed. In vergelijking met de prijzen voor de energiecrisis is de factuur voor de gezinnen wel nog altijd erg hoog.