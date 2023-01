Genkenaren adopteren gedichten en laten die op hun raam schrijven in aanloop naar Poëzieweek

"We vinden het belangrijk dat de Nederlandse taal zo veel mogelijk in het straatbeeld te zien is", vult schepen Nagels nog aan. "In Genk hebben we toch wel wat taalachterstand. Daarom proberen we naast de scholen en de bibliotheek ook met burgers samen te werken aan taal. Het is goed als taal zichtbaar is en als iets heel plezants ervaren kan worden. En zo een gedicht lezen op een raam, ik denk wel dat dat een fijne ervaring is."