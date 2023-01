Gewapende overvaller geeft 110 euro terug aan wijnhandelaar in Oudergem

Daarop legde de uitbater uit dat dat niet het geval was. "We legden hem uit dat de situatie van de kleine winkeliers zeer kritiek is en dat we na al onze lasten, salarissen, belastingen en andere uitgaven te hebben betaald, niets meer over hebben. We legden hem ook uit dat er geen contant geld meer in omloop was. Door de opeenvolgende crisis hebben we minder klanten. De weinige klanten die we hebben, betalen met de kaart."