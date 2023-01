Actrice Gina Lollobrigida (95) is overleden, eerste sekssymbool van Europese cinema en "mooiste vrouw ter wereld"

Op rode lopers, filmevents en gala-avonden blijft ze wel een graag geziene gast. Begin jaren 80 is ze in de VS op televisie nog te zien in "Falcon crest", de tegenhanger van "Dallas". In 1985 wordt ze door de Franse president Mittérand opgenomen in het Légion d'Honneur. In de jaren 90 speelt ze nog mee in enkele films, maar in 1997 neemt ze definitief afscheid van het acteren, na een carrière van 50 jaar. In 2018 krijgt ze voor die carrière een ster op de Walk of Fame in Hollywood.