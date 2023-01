Griekenland neemt afscheid van laatste koning Constantijn II: "Uitvaart laat breuklijnen zien"

Constantijn II was koning van 1964 tot 1973, toen veranderde Griekenland na een referendum in een republiek. Hij kreeg een Deens paspoort - Constantijn stamt af van een Deense monarch en was getrouwd met de Deense prinses Anne Marie - en verhuisde met zijn gezin naar Engeland. Zijn laatste jaren bracht de gewezen koning door in Griekenland, onder meer in Porto Cheli. Hij was een van de buren van de Nederlandse koning Willem-Alexander die er een buitenverblijf heeft gebouwd. Een deel van de Griekse familie woont nog in Londen.

Na de laatste groet van het volk volgde een plechtigheid in de kathedraal van Athene met tal van royals uit Spanje, België, Nederland, Noorwegen, Monaco, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Bijna 200 gasten waren aanwezig. Voor Griekenland werd niet de premier, maar vice-premier Pikrammenos en minister van Cultuur en Sport Mendoni afgevaardigd. Drones bewaakten het luchtruim.