Heraangelegde campus UGent laat 5 miljoen liter regenwater insijpelen met speciale grachten en hemelwatervijver

Tineke De Backer is projectleider voor de heraanleg. "Er zijn drie verschillende delen die allemaal met water te maken hebben. In de eerste plaats leggen we langs de wegen geen gewone grachten meer aan maar zogenaamde ‘bioswales’. Dat zijn grachten waar aan de onderkant een fundering inzit die bestaat uit korven vol met stenen. Het water kan er sneller doorheen lopen en raakt zo dieper in de bodem waar het beter kan insijpelen."