Gestolen reuzenhoofd van Putheks is teruggebracht naar Heusden-Zolder

Nadat het bericht over de gestolen kop van de reuzin was verspreid, werd het reuzengilde van Leyn Weckx de Putheks overspoeld met berichten en telefoons. "Ik kreeg telefoons uit heel Vlaanderen, Ath en zelfs Spanje. Veel mensen dachten dat het om een grap of promostunt ging, maar de kop van de reuzin was wel degelijk gestolen", vertelt gildedeken Marcel Veltjen.