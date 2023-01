Houtskeletbedrijf Ecohuis Herentals breidt uit naar Oost- en West-Vlaanderen: "Deze manier van bouwen zit enorm in de lift"

Ecohuis, een bedrijf in Herentals dat gespecialiseerd is in houtskeletbouw, kondigt een forse uitbreiding aan met een nieuw filiaal in Maldegem. "Omdat we merken dat er ook een grote afzetmarkt is in Oost-Vlaanderen, wilden we ook daar een filiaal openen. De Kennedytunnel wordt namelijk meer en meer een obstakel voor onze klanten om vlot tot in de Kempen te raken", legt zaakvoerder Gert Mertens uit bij Radio2 in Antwerpen. Houtskeletbouw is volgens hem hét bouwsysteem van de toekomst, omdat het duurzaam en energiezuinig is.