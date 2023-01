School, internaat en huishoudens lozen nog steeds afvalwater in Molenbeek in Ronse, maar geen snelle oplossing mogelijk volgens stad

In de Ninovestraat in Ronse zijn er enkele huishoudens, een school en een internaat die nog steeds afvalwater lozen in de Molenbeek. Die beek staat ervoor gekend erg vervuild te zijn, in het verleden was er ook sprake van vervuiling door fabrieken. De stad erkent dat er in de Ninovestraat nog steeds huishoudelijk afvalwater in de Molenbeek terechtkomt, maar ziet geen oplossing op korte termijn.