Inwoners Ham en Tessenderlo krijgen visienota in de bus over hoe de gemeente er zal uitzien na de fusie

"De inwoners van Ham en Tessenderlo hebben van ons een visienota met een begeleidende brief in de brievenbus gekregen over de fusie tussen beide gemeentes, waarin duidelijke richtlijnen en waarden staan van de nieuwe gemeente en hoe we willen werken", legt burgemeester Karolien Eens (Vooruit-SPiL) van Tessenderlo uit. "Die visienota hebben wij niet alleen gemaakt", benadrukt ze. "Heel wat mensen hebben eraan meegewerkt, ook inwoners en belangengroepen. Iedereen heeft zijn mening kunnen geven over wat ze verwachten van de nieuwe gemeente." In 2021 besloten Ham en Tessenderlo dat ze willen fuseren, eind december 2023 beslissen ze of ze er daadwerkelijk mee doorgaan.