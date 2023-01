Juf Marleen gaf in basisschool van Gelrode nog les aan Eurosongwinnaar Gustaph: "Hij was als kind al veel bezig met muziek"

"We hadden toen al onder mekaar gezegd: "Daar horen we nog van!" Maar dat Stef onze inzending zou worden voor het Eurovisiesongfestival, dat hadden we nooit durven denken", lacht Juf Marleen.

"We hebben dit weekend al wilde plannen gemaakt met de oud-collega's", gaat Marleen verder. "Zo denken we aan een reuzenscherm op de speelplaats, als het festival in mei plaatsvindt. Of misschien moeten we een bus inleggen naar Liverpool, wie weet? We zijn alleszins heel fier en we wensen onze Stef heel veel succes", besluit Juf Marleen.