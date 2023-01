Kelders in Opbrakel blijven onderlopen door regenweer, gemeente onderzoekt of aannemer fouten maakte bij rioleringswerken

In Opbrakel, een deelgemeente van Brakel, is de brandweer op een paar dagen tijd vier keer moeten uitrukken om een ondergelopen kelder in een woning in de Ronsestraat leeg te pompen. De gemeente onderzoekt of een aannemer fouten gemaakt heeft bij rioleringswerken, want volgens buurtbewoners zijn de problemen sindsdien opgedoken.