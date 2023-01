Federale Ombudsdienst Energie kreeg vorig jaar bijna 27.000 klachten: "Stijging met 300 procent, we werden overspoeld"

Daarnaast liep de wachttijd bij de klantendiensten van de energieleveranciers vorig jaar hoog op en dat weerspiegelt zich in het aantal klachten. "7,2 procent van de klachten had betrekking op de klantenservice. We hopen dat de bereikbaarheid van de leveranciers nog verder zal verbeteren want ook als ombudsdienst moeten we regelmatig wachten op het antwoord van een leverancier voordat we verder kunnen met de bemiddeling van een geschil", zegt Houtman.

Opmerkelijk is dat na de oproep van voormalig staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) om de dienstverlening te verbeteren in oktober vorig jaar, de klachten ook effectief afgenomen zijn. "We zien een daling van het aantal schriftelijke klachten in november en december. Daarnaast is ook het aantal telefonische oproepen van mensen die niet binnen geraken bij hun leverancier beperkt afgenomen van gemiddeld 40 per dag in de eerste 10 maanden van 2022 naar 36 per dag gedurende de laatste twee maanden."