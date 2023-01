Voorzichtig op de baan: KMI vaardigt code geel uit voor gladde wegen vannacht en morgenvroeg

Woensdagochtend vriest het overal in ons land. In Vlaanderen is er lokaal kans op aanvriezende mist. In het zuiden van het land wordt het bewolkt en kan het licht sneeuwen. Later op de dag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De maxima liggen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond 2 graden in het centrum en rond 4 of 5 graden aan de zee. De wind waait zwak tot matig.