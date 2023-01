Leerlingen Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis Brugge starten petitie tegen afschaffen van uniform

Het lijkt wel de wereld op zijn kop. Leerlingen die een petitie starten tégen het afschaffen van een schooluniform. "Het was geen eenvoudige beslissing. Veel ouders en leerlingen zijn nog altijd erg gehecht aan het licht- en donkerblauwe schooluniform", zegt Joost Laeremans, directeur van het SASK.

"Na de aankondiging ontvingen we naast een aantal positieve reacties ook verschillende ontgoochelde reacties. We hebben daar zeker begrip voor, maar we moeten ook naar de toekomst kijken. We stellen vast dat het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van een uniform op school steeds kleiner wordt. Als we een school willen zijn voor alle leerlingen, moeten we dit in vraag durven stellen."