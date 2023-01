Lichaam aan de wetenschap schenken wordt eenvoudiger, Universiteit Antwerpen reageert positief

"Het proces om je lichaam aan de wetenschap te doneren, wordt verder vereenvoudigd. Tot nu toe moesten mensen een apart formulier aanvragen bij de gemeente. Vandaag maak ik het mogelijk dat dit ook via de wilsbeschikking kan", zegt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld). Een aanvraag bij de universiteit naar keuze blijft wel nodig. In zo'n wilsbeschikking staat bijvoorbeeld ook of je voor een crematie of begrafenis kiest en in welke gemeente je je laatste rustplaats wil.