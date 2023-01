Geul rond Nederlands Limburgse Maasband moet nieuwe overstromingen van de Maas voorkomen

Maasband is een heel klein dorpje in Nederlands Limburg, vlak langs de Maas. Er zijn amper drie straten en zo'n 140 inwoners. Om in de toekomst overstromingen bij een extreem hoge waterstand in de Maas te voorkomen, wordt er nu een geul naast het gehucht gegraven. Projectleider François Verhoeven van het Consortium Grensmaas. "Zo kan het water van de Maas langs twee kanten rond het dorp heen, en dan blijft het dorp veilig en hebben de mensen droge voeten. We willen zo overstromingen zoals in 1993, 1995, en 2021 voorkomen."