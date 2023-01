BEKIJK - Nederlands dorp (aan grens) wordt eiland als Maas overstroomt: "Door nevengeul zakt waterpeil en dat heeft effect voor Vlaanderen"

In 2008 ging de eerste spade in de grond. Aanleiding om de nevengeulen te graven, waren zeer zware overstromingen in het gebied in 1993 en 1995. De nood voor een structurele oplossing was groot en de overstromingen vorig jaar waren een eerste grote test van de nevengeulen. In 2027 moet het project helemaal afgerond zijn.