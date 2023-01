Matteo Messina Denaro opgepakt, 30 jaar op de vlucht en de meest gezochte maffiabaas van Italië 

In Italië is Matteo Messina Denaro opgepakt. Denaro was de meest gezochte maffiabaas in Italië. Hij was al sinds 1993 op de vlucht en wordt als een van de belangrijkste leiders van de Siciliaanse Cosa Nostra beschouwd, met een reeks moorden, bomaanslagen en ontvoeringen op zijn naam. Hij werd opgepakt in een privékliniek in Palermo.