Minister De Sutter wil nog meer pakjes met de fiets laten bezorgen

Consumenten bestellen steeds meer pakjes via het internet. Onder meer door de coronacrisis is de sector sterk gegroeid. Gemiddeld moeten 1 miljoen pakjes per dag bezorgd worden in ons land. Maar nog altijd worden de meeste pakjes met bestelwagens geleverd. En dat moet veranderen, zegt minister Petra De Sutter. Ze heeft de fietskoeriers van Cargo Velo in Gent bezocht. Daar heeft ze gezegd dat nog meer pakjes met de fiets bezorgd moeten worden. "Van alle pakjes die in steden worden geleverd, kan zeker een vierde door fietskoeriers gebeuren", zegt ze. "Er zit nog veel groeimarge in leveringen per fiets. De piek is nog lang niet in zicht."

De Sutter trekt daarom 130.000 euro uit om de sector te professionaliseren. "Het is noodzakelijk dat fietskoeriers uit de pakjessector een sterk gemeenschappelijk platform hebben dat hun belangen kan verdedigen", zegt ze. Bedoeling is ook dat er initiatieven komen om verkeersveiligheid en wetgeving te ondersteunen.