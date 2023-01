Nat en koud weer ideaal voor opmars van de kwabaal: "Zoetwaterkabeljauw verovert de Kempen"

Het natte en koude weer deze week is cruciaal voor de voortplanting van de kwabaal. Een grote zoetwatervis die sinds 1965 in Vlaanderen was uitgestorven, maar in 2005 succesvol werd uitgezet langs de Grote Nete in de Kempen. "Zoetwaterkabeljauw is de andere naam van deze toppredator", zegt Johan Auwerx van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) op Radio 2.